Kırmızı Oda Vahit Bey karakteri kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında, aslen nereli? Uğur Yücel hakkında bilgiler..

TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölüm fragmanında görülen Vahit Bey karakterinin hayat hikayesi araştırılıyor. Vahit karakterine ise Uğur Yücel hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Vahit kimdir?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin bu akşam yayımlanacak 32. bölüm fragmanında yeni oyuncu dikkati çekti.

Her hafta yeni isimlerin katıldığı diziye, bu hafta dahil olan isim ise usta oyuncu Uğur Yücel oldu.

İzleyiciler, Uğur Yücel'in hayat verdiği Vahit Bey karakterinin hayat hikayesi hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, Kırmızı Oda Vahit Bey karakteri kimdir, hikayesi nedir? Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Yücel hakkında bilgiler..

KIRMIZI ODA VAHİT BEY KARAKTERİ KİMDİR?

Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini Uğur Yücel canlandıracak. 32. bölümde diziye dahil olacak olan usta oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak.

Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği Vahit Bey, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım2la görüşmesini sağlayacak.

Doktor Hanım, Vahit Bey'deki davranış değişikliğini sorgularken, baba-oğul arasındaki çatışmanın gerçek nedenini de anlamaya çalışacak. Vahit’in kendisi ve ailesi hakkında anlatacakları Doktor Hanım’ı hayli şaşırtacak.

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Yücel, aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynamıştır.

Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni toplamış ve televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde rol almıştır. Bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetmiştir. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazmış ve Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulunmuştur.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini alan Yücel, ilk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü almıştır.

Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yapmış ve yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül almıştır.

2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol alan yücel, başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekmiştir.

2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni olmuş ancak proje uzun ömürlü olmamıştır. 2008 - 2010 yılları arasında yayımlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır.

Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşan başarılı oyuncu, Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterinw hayat vermiştir.

UĞUR YÜCEL'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

1985 Aşık Oldum

1986 Teyzem

1986 Milyarder

1987 Selamsız Bandosu

1987 Muhsin Bey

1987 Arabesk

1996 Eşkıya

1998 Gemide

1999 Laleli'de Bir Azize

2000 Balalayka

2004 Yazı Tura

2006 Hayatımın Kadınısın

2009 New York, I Love You

2009 Aşka Ruhunu Kat

2010 Ejder Kapanı

2013 Benim Dünyam

2014 Soğuk

2015 Yaktın Beni

2015 Kötü Kedi Şerafettin

2017 İçerde

Televizyon Dizileri

UĞUR YÜCEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER