Kırmızı Oda dizisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri olan Yavuz, Kumru’ya yaptıklarıyla izleyicilerin tepkisini çekiyor.

TV8'in en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çekiyor.

Her cuma akşamları izleyenlerle buluşan Kırmızı Oda dizisinde, Kumru'nun eski sevgilisi Yavuz, Kumru'ya yaptıklarından dolayı izleyicilerin tepkisini çekti.

İzleyiciler, arama motorları üzerinden ''Kırmızı Oda Yavuz karakteri kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Kırmızı Oda Yavuz karakteri kimdir? Bora Koçak kaç yaşında, nereli? İşte, Bora Koçak hayatı ve biyografisi..

KIRMIZI ODA YAVUZ KARAKTERİ KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisindeki Yavuz karakterin, Bora Koçak canlandırmaktadır. Yavuz, dizide Kumru'nun eski sevgilisidir.

BORA KOÇAK KİMDİR?

1980 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Bora Koçak, Marmara Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonometri bölümünden mezun olmuştur. İngiltere'de Aspect Bournemouth Üniversitesi’nde İşletme, Pazarlama ve Muhasebe Bölümü'nde eğitim almıştır.

Bora Koçak, oyunculuğa olan ilgisini İngiltere'de keşfetmiş ve Bournemouth Üniversitesi Sanat Enstitüsü'nde Tiyatro oyunculuğu eğitimi almıştır. Türkiye'ye döndüğünde, ilk oyunculuk deneyimini Sakarya Fırat dizisinde Muharrem karakteriyle yaşamıştır.

Özgü Namal ve Mustafa Üstündağ gibi ünlü isimlerle birlikte Merhamet dizisinde de çalışma fırsatı bulan Koçak, ilk film deneyimini Uzun Hikâye ile yapmıştır. Bu filmde Kara Turan karakteri ile oyunculuğunu göstermiştir.

Altınsoylar dizisi ile tekrar televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Bora Koçak, şu anda Kırmızı Oda dizisinde Yavuz karakterini canlandırmaktadır.

BORA KOÇAK ROL ALDIĞI YAPIMLAR