Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda Meliha öldü mü?

Tv8'in yeni sezonunda ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilen dizide Meliha karakteri merak ediliyor.

Kırmızı Oda 7. Bölüm fragmanında Meliha'nın olmaması soru işaretlerine neden oldu. Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde Meliha'nın intihar edeceği sahnede yeniden ekrana gelen Melek karakteri ise kafaları karıştırdı. Dizinin müdavimleri Meliha'nın ölüp ölmediğini ve kızı Melek'in hayatta olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne oldu? İntihara teşebbüs eden Meliha öldü mü?

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Küçüklüğünden bu yana hayatta birçok zorluk ve acıyla karşılaşan Meliha, annesi babası ve ablasını kaybedince hayatını kardeşlerine adamıştır. Kardeşlerini büyüttükten sonra bile kendine mutluluğu hak göremeyen Meliha,evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor.

MELİHA'YI KİM OYNUYOR?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine Evrim Alasya hayat veriyor. Dizideki performansı ile takdir toplayan Evrim Alasya izleyenler tarafından araştırılıyor. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Evrim Alasya bugüne kadar birçok tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde yer almıştır. Evrim Alasya'nın yer aldığı yapımlar içinde Güneş'in Kızları, Benim Adım Gültepe, Gece Sesleri, Ihlamurlar Altında ve Muhteşem Yüzyıl sayılabilir.

MELİHA ÖLDÜ MÜ?

Kırmızı Oda Meliha’nın intihar girişiminde bulunduğu görülüyor. Meliha’nın 16 yaşında kaybettiği kızının ise “Anne” diye bağırdığı görülüyor. Meliha’nın intihar eşiğindeyken kızı arkasından anne diye bağırıyor. Doktor hanım telefonda konuşarak Meliha’yı intihara engel olmak istiyor. Meliha'nın hikayesinin nasıl devam edeceği yeni bölümde belli olacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kırmızı Oda 7. bölümüyle 16 Ekim Cuma akşamı 20.00'da Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

7.BÖLÜM FRAGMANI İZLE