Kırmızı Oda yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı: Gülben Kırmızı Oda'da devam edecek mi?

Kırmızı Oda dizisi Cuma günü yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, dizinin 2. tanıtımı geldi. Tanıtımda, Masumlar Apartmanı'nda yer alan Gülben karakterinin olması dikkati çekti.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz sezon birbirinden farklı hikayeleri ile ekrana geldi.

Erkan Petekkaya, Burcu Biricik, Uğur Yücel gibi birbirinden farklı isimleri ağırlayan Kırmızı Oda, bu sene yine rüzgar gibi esecek.

Geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Gülben karakterinin Kırmızı Oda'ya gelmesiyle sezon finali veren diziden, 2. fragman geldi.

Dizinin ikinci fragmanında yeni karakterlerin yanı sıra Gülben'in yeniden yer alması ise izleyiciyi sevindirdi.

İşte Kırmızı Oda yeni sezon 2. tanıtımı...

Kırmızı Oda yeni sezon 2. tanıtımı VİDEO

GÜLBEN, KIRMIZI ODA'DA

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin söylediklerinden sonra tedavi olmaya karar veriyor.

Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gidiyor. Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesinin yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor.