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- Kırmızı Oda yeni sezonu için sete çıkıyor! Diziye bomba gibi transfer..
Kırmızı Oda yeni sezonu için sete çıkıyor! Diziye bomba gibi transfer..
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 14:21
- Güncelleme : 30.08.2021 - 14:22
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, geçtiğimiz sezon nefes kesti.
Diziye birbirinden usta oyuncular konuk olurken, oyuncuların ekrana taşıdığı hikayeler ise dikkati çekti.
Dizinin sezon finaline yakın ana kadroda olan Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral ayrıldı.
Bu ayrılıkların ardından diziye yeni birilerinin dahil olup olmayacağı merak konusu olurken, yeni sezon öncesi bazı ipuçları gelmeye başladı.
DİZİYE YENİ BİR YÜZ DAHA
Binnur Kaya’nın "Manolya" karakterine hayat verdiği dizi bu sezon yine, yeni oyuncularıyla gündeme gelecek. Medyaradar'da yer alan habere göre; bu isimlerin başında Ayça Bingöl geliyor.
Ayça Bingöl'ün diziye katılacak olması herkesi heyecanlandırırken, bir yandan "Ayça Bingöl kimdir? Kaç yaşında?" gibi sorular gündeme gelemeye başladı. Peki, Ayça Bingöl kimdir?
AYÇA BİNGÖL KİMDİR?
16 Ocak 1975 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. 2001 yılında oyuncu Ali Gökmen Altuğ ile evlenen Ayça Bingöl’ün Leyla ve Aylin isminde iki kızı var.
Kamera karşısına ilk kez 1993'te Süper Baba isimli dizi ile geçen Ayça Bingöl, 2010 yılında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı dizide canlandırdığı Cemile karakteri ile adını duyurdu. Oyunculuk dışında film ve dizilerde seslendirme yapan Bingöl şu yapımlarda boy gösterdi;
- 2019 – Kardeş Çocukları
- 2018 – Müslüm
- 2016 – Babam Ve Ailesi
- 2015 – Bilal: Özgürlüğün Sesi
- 2014 – Benim Adım Gültepe
- 2013 – Benim Dünyam
- 2011 – Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
- 2011 – Ay Büyürken Uyuyamam
- 2010 – 2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
- 2010 – Samanyolu
- 2009 – Sonsuz
- 2009 – Melekler ve Şeytanlar
- 2009 – Melekler ve Kumarbazlar
- 2009 – Buz Devri 3 : Dinozorların Şafağı
- 2008 – Küçük Kadınlar
- 2007 – Red Kit: Batıya Hücum
- 2007 – Hayat Kavgam
- 2007 – Bıçak Sırtı
- 2007 – Bez Bebek
- 2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı
- 2007 – 28 Hafta Sonra
- 2006 – İki Aile
- 2006 – Tramvay
- 2006 – Taşların Sırrı
- 2006 – Orman Çetesi
- 2006 – Buz Devri 2: Erime Başlıyor
- 2005 – Kebab Connection
- 2004 – Yadigar
- 2004 – Köpekbalığı Hikayesi
- 2004 – Hayatın Benim
- 2004 – 2006 – Sihirli Annem
- 2002 – Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
- 2002 – Define Gezegeni
- 2002 – Anne Babamla Evlensene
- 2001 – Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
- 2001 – Harry Potter ve Felsefe Taşı
- 2001 – Çiçek Taksi
- 2001 – Atlantis: Kayıp İmparatorluk
- 2000 - Gözlük
- 2000 – Evdeki Yabancı
- 1999 – Sır Dosyası
- 1999 – Deli Yürek
- 1999 – Astronotun Karısı
- 1999 – Ah Bir Zengin Olsam
- 1996 – Tatlı Kaçıklar
- 1995 – Çiçek Taksi
- 1993 – Süper Baba
TİYATRO OYUNLARI
- Çehov Makinası – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- Şölen – Tiyatro Stüdyosu
- Nehrin Solgun Yüzü – Tiyatro Stüdyosu
- Bana Bir Picasso Gerek – Duru Tiyatro
- Paramparça – Yeditepe Oyuncuları
- Tıpkı Sen Tıpkı Ben – Yeditepe Oyuncuları
- Klakson, Borazan ve Bırtlar – Tiyatro Fora
- Bugün Git Yarın Gel – Dormen Tiyatrosu
- Yukarıda Biri mi Var – Dormen Tiyatrosu
- Nehir – Oyun Atölyesi
- Zafer Madalyası – Dormen Tiyatrosu
- Olacak Şey Değil – Dormen Tiyatrosu
- Kare As – Dormen Tiyatrosu
- Oyun Karıştı – Dormen Tiyatrosu