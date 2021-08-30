Kırmızı Oda yeni sezonu için sete çıkıyor! Diziye bomba gibi transfer..

Kırmızı Oda yeni sezonu için sete çıkıyor! Diziye bomba gibi transfer..

Kırmızı Oda'nın yeni sezon çekimlerinin başlamasına az bir süre kala, dizi hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezon yaşanan ayrılıkların yerinin dolmak üzere olduğu belirtildi.

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, geçtiğimiz sezon nefes kesti.

Diziye birbirinden usta oyuncular konuk olurken, oyuncuların ekrana taşıdığı hikayeler ise dikkati çekti.

Dizinin sezon finaline yakın ana kadroda olan Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral ayrıldı.

Bu ayrılıkların ardından diziye yeni birilerinin dahil olup olmayacağı merak konusu olurken, yeni sezon öncesi bazı ipuçları gelmeye başladı.

DİZİYE YENİ BİR YÜZ DAHA

Binnur Kaya’nın "Manolya" karakterine hayat verdiği dizi bu sezon yine, yeni oyuncularıyla gündeme gelecek. Medyaradar'da yer alan habere göre; bu isimlerin başında Ayça Bingöl geliyor.

Ayça Bingöl'ün diziye katılacak olması herkesi heyecanlandırırken, bir yandan "Ayça Bingöl kimdir? Kaç yaşında?" gibi sorular gündeme gelemeye başladı. Peki, Ayça Bingöl kimdir?

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

16 Ocak 1975 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. 2001 yılında oyuncu Ali Gökmen Altuğ ile evlenen Ayça Bingöl’ün Leyla ve Aylin isminde iki kızı var.

Kamera karşısına ilk kez 1993'te Süper Baba isimli dizi ile geçen Ayça Bingöl, 2010 yılında yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı dizide canlandırdığı Cemile karakteri ile adını duyurdu. Oyunculuk dışında film ve dizilerde seslendirme yapan Bingöl şu yapımlarda boy gösterdi;

2019 – Kardeş Çocukları

2018 – Müslüm

2016 – Babam Ve Ailesi

2015 – Bilal: Özgürlüğün Sesi

2014 – Benim Adım Gültepe

2013 – Benim Dünyam

2011 – Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam

2010 – 2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2010 – Samanyolu

2009 – Sonsuz

2009 – Melekler ve Şeytanlar

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2009 – Buz Devri 3 : Dinozorların Şafağı

2008 – Küçük Kadınlar

2007 – Red Kit: Batıya Hücum

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Bıçak Sırtı

2007 – Bez Bebek

2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı

2007 – 28 Hafta Sonra

2006 – İki Aile

2006 – Tramvay

2006 – Taşların Sırrı

2006 – Orman Çetesi

2006 – Buz Devri 2: Erime Başlıyor

2005 – Kebab Connection

2004 – Yadigar

2004 – Köpekbalığı Hikayesi

2004 – Hayatın Benim

2004 – 2006 – Sihirli Annem

2002 – Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

2002 – Define Gezegeni

2002 – Anne Babamla Evlensene

2001 – Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

2001 – Harry Potter ve Felsefe Taşı

2001 – Çiçek Taksi

2001 – Atlantis: Kayıp İmparatorluk

2000 - Gözlük

2000 – Evdeki Yabancı

1999 – Sır Dosyası

1999 – Deli Yürek

1999 – Astronotun Karısı

1999 – Ah Bir Zengin Olsam

1996 – Tatlı Kaçıklar

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Süper Baba

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