Kırmızı Oda'da büyük sürpriz: Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i kliniğe geliyor

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni bölüm fragmanında görülen sürpriz isim ise izleyicileri şaşırttı. İşte Kırmızı Oda 42. bölüm fragmanı..

TV8 ekranlarında yayımlanan ve cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kırmızı Oda; farklı hikayesi, usta oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi, 16 Haziran Cuma akşamı 42. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 42. bölüm sezon finali bölümünden ilk fragman da yayımlandı.

Fragmana göre, TRT1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, Kırmızı Oda'ya konuk oluyor. Gülben, psikolojik sorunlarından kurtulabilmek için Doktor Hanım'dan yardım istiyor.

Manolya Hanım'ın "Hiçbirimiz hiçbir zaman hayattan umudu kesmemeliyiz. Her bitiş yeni başlangıçlara gebedir." sözleri ise fragmana damga vuruyor.

İşte Kırmızı Oda 42. bölüm sezon finali fragmanı...

Kırmızı Oda 42. Bölüm Fragmanı İZLE

ZAFER, MİTRA'NIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Babası Vahit'in ölümünden sonra Mitra'nın babasının yasak aşkı olduğunu öğrenen Zafer, eşine geri dönme kararı alıyor. Karısıyla el ele tutuşarak Doktor Hanım'a gelen Zafer, karşısında Mitra'yı görüyor.

GÜLBEN, KIRMIZI ODA'YA GELİYOR

Ciddi psikolojik hastalıkları olduğu bilinen Gülben, Esat'ın annesinin söylediklerinden sonra tedavi olmaya karar veriyor.

Bunun için harekete geçen Gülben, yardım almak için Doktor Hanım'ın kliniğine gidiyor. Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesinin yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor.