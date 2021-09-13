Kırmızı Oda'dan EDHO'ya bomba isim! Hızır Çakırbeyli'ye yeni bir düşman mı geliyor?

Kırmızı Oda'dan EDHO'ya bomba isim! Hızır Çakırbeyli'ye yeni bir düşman mı geliyor?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ses getirecek bir transfere imza attı. Kırmızı Oda'nın Vahit'i Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla da fırtınalar estirmeye geliyor.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin ay sonunda sete çıkması beklenirken bomba bir transfer haberi geldi.

UĞUR YÜCEL EDHO'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 7. sezonunda da yine çok iddialı olan Raci Şaşmaz ve ekibi, geçtiğimiz sezonda ''Kırmızı Oda'' dizisinde Vahit bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Uğur Yücel ile el sıkıştı.

Yücel'in düşman taraftan bir karakteri canlandıracağı ve bu sezonun bol aksiyonlu geçeceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Eşkıya ekibiyle atv yönetimi arasında yaşanan gerilimin de bu hafta sonuca bağlanması bekleniyor.