Kırmızı Oda'dan Üç Kız Kardeş dizisine bomba transfer! Genç yıldız 'Derya' rolünü kaptı

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Menekşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Melisa Berberoğlu, İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan ''Üç Kız Kardeş'' dizisinin kadrosuna Derya rolüyle dahil oldu.

Oyunculuğu ve yazdığı kitaplarla adından söz ettirmeyi başaran İclal Aydın, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

İclal Aydın'ın ''Üç Kız Kardeş'' adlı eseri, diziye uyarlanıyor. Aydın'ın da rol alacağı dizi, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturacağı, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizi, Süreç Film'in imzasını taşıyacak.

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden ve 2022 yılında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin Aydın dışındaki oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Benian Dönmez’in rol alacağı diziye son olarak 'Türkan' rolüyle Özgü Kaya ve 'Dönüş' rolüyle Almila Ada dahil olmuştu.

İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna bomba bir isim daha dahil oldu.

MELİSA BERBEROĞLU KADRODA

Türkan, Derya ve Dönüş adlı 3 kız kardeşin etkileyici hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizide Derya'yı oynayacak isim merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Derya rolüne son olarak Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Menekşe rolüyle izleyici karşısına çıkan genç yetenek Melisa Berberoğlu hayat verecek.