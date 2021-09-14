Kırmızı Oda'dan yeni tanıtım: Cuma görüşmek üzere

Yeni sezonda yeni hikayeler iLe seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kırmızı Oda'dan yeni tanıtım geldi. Tuna'nın yer aldığı tanıtımın altında, "17 Eylül Cuma Kırmızı Oda'da buluşalım" notu yer aldı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Manolya karakterine hayat verdiği Kırmızı Oda, geçtiğimiz sezon ekrana taşıdığı hikayeler ile adından sıkça söz ettirdi.

Ekrana taşıdığı hikayeler seyirciyi zaman zaman ağlatırken, zaman zaman ise gülümsetti...

Bu sene yeniden ekranda yer almaya hazırlanan Kırmızı Oda'nın fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Bugün ise seyirci için küçük bir tanıtım daha verildi ve tanıtımda asistan Tuna yer aldı.

Dizinin görücüye çıkan yeni tanıtımında Tuna'nın arayan hastalara, "Cuma günü görüşmek üzere" demesi dikkati çekti. İşte Kırmızı Oda'nın yeni tanıtımı...

Kırmızı Oda'dan yeni tanıtım VİDEO

YENİ SEZON YENİ OYUNCULAR

İlayda Alişan Kırmızı Oda'nın yeni sezonunda rol alacak. İlayda Alişan'ın canlandıracağı karakter doktorun yeni hastası olacak.

Dizinin yeni sezon ilk bölümlerinde ünlü oyuncular Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman rol alacak.