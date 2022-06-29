Kırmızı Oda'nın Alya'sı gerçek aşkını çoktan bulmuş!Bakın ruhunu iyileştiren kimmiş...

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteriyle izleyicilerin beğenisini alan Melisa Sözen, doğum gününü kutladığı sevgilisi Harun Tekin'e duygu dolu sözlerle seslendi.

'Kırmızı Oda' dizisinde rol alan Melisa Sözen, canlandırdığı 'Alya' karakterinin hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya Melisa Sözen, diziye 13. bölümde veda etmişti.

Yer aldığı diğer projelerde de adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile uzun yıllardır aşk yaşayan Melisa'nın sosyal medya paylaşımı tüm dikkatleri topladı.

45 yaşına giren Tekin'in doğum gününü kutlayan Melisa Sezen, duygusal bir mesaj paylaştı.

Melisa Sözen'in gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Sevgilisiyle çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Sözen'in paylaşmına yazdığı not:

"Sevgilim, iyi ki doğdun. İyi olan, şefkatli olan, mutluluk veren her şey yanı başında olsun. Seni çok seviyorum."