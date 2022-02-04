Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın 19 yıllık eşine bakın! Duru güzelliğiyle büyülüyor

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Delikanlı Sadi karakteriyle izleyicileri gözyaşlarına boğan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya, doğal güzelliğiyle görenleri büyüledi.

1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Aslen Diyarbakırlı olan ancak İstanbul'da büyüyen Erkan Petekkaya, devlet tiyatrolarında kadrolu olarak çalıştı.

Ekran macerasına 1998 yılında yer aldığı ''Güzel Günler'' dizisiyle başlayan Petekkaya, Aynalı Tahir, Bedel, Japonyalı Gelin, Serseri, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi güçlü projelerde rol aldı.

Son olarak Sana Söz dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiriyor.

Dizide canlandırdığı 'Delikanlı Sadi' karakteriyle yürekleri sızlatan Erkan Petekkaya'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

EŞİ DOĞAL GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine girdi. Petekkaya'nın bu evliliğinden 'Cem Cano' adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Petekkaya'nın gözlerden uzak bir yaşam süren eşi Didem Petekkaya, kendine has güzelliğiyle dikkati çekti.

Erkan Petekkaya, 19 yıllık eşiyle pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Didem Petekkaya'ya sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağıyor.