Kırmızı Oda'nın Firuzan'ı Şifanur Gül gerçekte bambaşka biri! Güzelliğiyle ezber bozuyor

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da hayat verdiği Firuzan karakteriyle seyirciyi gözyaşlarına boğan genç oyuncu Şifanur Gül'ü gerçekte görenler çok şaşırıyor. Gül, sosyal medyada bambaşka biri gibi!

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni bir hikayeyle seyirciyi ekrana kilitliyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizis, konuk oyuncuları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide, Zekiye'nin annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren genç yetenek Şifanur Gül, gerçek hayatta dizideki halinden çok farklı...

ROLÜN HAKKINI VERDİ

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, henüz keşfedilmemiş genç yetenekleri konuk etmeye devam ediyor.

Dizide, başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni isim Şifanur Gül oldu. Zekiye Keklik'in annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren Şifanur Gül, dram yüklü oyunculuğuyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

İLK DİZİSİ 'KIRMIZI ODA' DEĞİL

Şifanur Gül'ün dizi dışındaki hali ise Kırmızı Oda seyircisini şaşırttı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şifanur Gül, iddialı tarzıyla beğeni topluyor.

Üstelik Instagram'da 40 bini aşkın takipçisi bulunan Şifanur Gül'ün ilk dizisi Kırmızı Oda değil. 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gül, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu'nda Oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro oyunculuğu yapan genç yıldız, daha önce Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlarda boy gösterdi.