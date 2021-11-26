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    Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi

    Son olarak TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Mitra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk'un yeni projesi belli oldu. Pamuk, Hayaller ve Hayatlar adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 13:59
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    Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi

    Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Mitra karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk bir süredir ekranlarda gözükmüyordu.

    Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Melisa Aslı Pamuk'un yeni sezonda bir projede rol alıp almayacağı merak ediliyordu.

    Pamuk'un hayranlarının yüzünü güldürecek haber, gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi.

    MELİSA ASLI PAMUK'UN YENİ PROJESİ

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NGM Medya'nın beIN CONNECT adlı platform için çekeceği ''Hayaller ve Hayatlar'' adlı dizide oyuncu değişikliği yaşandı.

    Leyla Lydia Tuğutlu'nun hayat vereceği ''Setenay'' rolünün yeni sahibi Melisa Aslı Pamuk oldu. Ayrıca dizinin kadrosuna Aybüke Pusat ''Güneş'', Serkay Tütüncü de ''Alaz'' rolleriyle dahil oldu.

    Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturacağı 13 bölümlük Hayaller ve Hayatlar dizisinde, Özge Gürel ''Dicle'', Özge Özacar ''Mehveş'', Yeşim Ceren Bozoğlu ''Melike'' karakterlerine hayat verecek.

    25 Aralık'ta sete çıkması planlanan dizide Dicle, Mehveş, Setenay ve Güneş adlı 4 yakın arkadaşın hikâyesi anlatılacak.

    Kırmızı Oda nın Mitra sı Melisa Aslı Pamuk ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi #1

    Kırmızı Oda nın Mitra sı Melisa Aslı Pamuk ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi #2

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