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Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi

Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi

Son olarak TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Mitra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk'un yeni projesi belli oldu. Pamuk, Hayaller ve Hayatlar adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.