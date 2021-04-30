Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler

2011 yılında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, Mitra Şerifi rolüyle TV8'in ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisine katılıyor. Peki, Melisa Aslı Pamuk kimdir? İşte, Melisa Aslı Pamuk'un hayatı..

Her Cuma TV8 ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi, her hafta yeni yaşam hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor.

Usta oyuncular Uğur Yücel ve Itır Esen'in ardından Melisa Aslı Pamuk da diziye katıldı. 35. bölümle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mitra Şerifi karakterine hayat verecek.

Peki, Kırmızı Oda'nın Mitra Şerifi Melisa Aslı Pamuk kimdir? İşte, Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler...

MİTRA ŞERİFİ KİMDİR?

İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra’nın hayatı; Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda konservatuvara devam eden Mitra, pek çok özelliğinin yanında profesyonel olarak kanun çalmaktadır.

Mitra’nın kliniğe gelmesiyle gelişen olaylar Doktor Hanım’ı olduğu kadar izleyiciyi de derinden etkileyecek ve hikayesindeki gizem çözüldükçe sakladığı büyük sır izleyicide şaşkınlık yaratacak.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde doğan Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan ''Dat Zit Wel Snor'' adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almış ve Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamıştır. Daha sonra 3. sezonunda olan ''Yer Gök Aşk'' adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiş ve aynı yıl ''G.D.O. KaraKedi'' adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİ

Ayrıca Melisa Aslı Pamuk, 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.

1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. 2011 Türkiye Güzeli olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ROL ALDIĞI DİZİLER