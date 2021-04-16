Kırmızı Oda'nın Nurcihan'ı Itır Esen kimdir? Itır Esen hakkında bilgiler..

Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinde Zafer'in hayran olduğu annesini canlandıracak. Peki Itır Esen kimdir? İşte Itır Esen hakkında merak edilenler..

Kırmızı Oda, yeni hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor. Yiğit Özşener, Esra Ronabar ve usta oyuncu Uğur Yücel'in ardından Itır Esen de diziye katıldı.

Itır Esen; Vahit'in eşi, Zafer'in annesi Nurcihan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Itır Esen hayatı ile merak konusu oldu. Itır Esen kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi sorular seyircilerin gündeminde yer alıyor.

Peki Itır Esen kimdir? İşte Itır Esen'in hayatı ve kariyeri..

KIRMIZI ODA NURCİHAN KİMDİR?

Bu hafta 33. bölümle yeni bir oyuncu daha diziye katılacak. Yeni bölümde izleyicileriyle buluşacak usta oyuncu Itır Esen; Vahit'in eşi, Zafer'in annesi Nurcihan karakterine hayat verecek.

Zafer'in hayranlıkla bahsettiği, padişah soyundan gelme, aristokrat, saygın ve güzel bir kadın olan Nurcihan, tedavisi sırasında eşi Vahit'e destek olmaktan geri durmayacak.

Vahit'in eşi Nurcihan ile ilişkisi, Doktor Hanım'ın üzerinde durduğu konulardan biri olacak.

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen (d. 17 Aralık, 1956 İstanbul), Türk oyuncu ve modeldir. Itır Esen seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır. Fotomodellik yaptığı dönemde Milliyet gazetesinin ek dergisinin kapağında bir fotoğrafı yayımlanmıştır.

Aşk-ı Memnu adlı dizide oynaması için yeni yüzler aranırken kendisine 'Bihter' rolü teklif edilmiştir. Halit Refiğ, Itır Esen'i görür görmez kendisine Bihter'in üvey kızı 'Nihal' karakterini uygun görmüştür.

1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük dizi ile bir anda tanınmıştır.[kime göre? Sinemayı bırakmış ve ünlü sinemacı Yavuz Turgul'la evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Torunu kendisiyle aynı adı taşımaktadır.

2001'de yine TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul adlı dizi ile Türk sinemasına 23 sene sonra geri dönmüştür.

2007 yılında Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı "Aşk Eski Bir Yalan" dizisinin senaristliğini üstlenmiştir. 2015'ten beri Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesidir.

ITIR ESEN DİZİ VE FİLMLERİ