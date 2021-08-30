Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya bambaşka diziyle dönüyor! Bu kez emniyet amiri rolünde...

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya bambaşka diziyle dönüyor! Bu kez emniyet amiri rolünde...

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Sadi karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Erkan Petekkaya, yeni sezonda bambaşka bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da panik atak hastası Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya, gösterdiği performansla milyonların takdirini kazanmıştı.

Hayat verdiği Delikanlı Sadi'nin hikayesi tamamlanınca diziden ayrılan Petekkaya'nın yeni dizisi merakla bekleniyordu.

SUÇLU DİZİSİYLE ANLAŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez yapımını O3 Medya'nın üstlendiği "Suçlu" adındaki diziyle el sıkıştı.

Petekkaya, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturacağı dizide emniyet amirine hayat verecek.

Star TV ile görüşülen dizide, Petekkaya'nın partneri için adı geçen isimlerden başında Songül Öden geliyor. İkili geçmişte ''Kayıt Dışı'' adlı dizide de beraber kamera karşısına geçmişti.