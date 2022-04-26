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    • Kırmızı Oda'nın yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Genç oyuncu Osman Bey'in yeğenini canlandıracak

    Kırmızı Oda'nın yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Genç oyuncu Osman Bey'in yeğenini canlandıracak

    Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve son olarak Son Nefesime Kadar dizisinde rol alan Taha Baran Özbek, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 15:54
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    Kırmızı Oda'nın yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Genç oyuncu Osman Bey'in yeğenini canlandıracak

    Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle nefes kesiyor.

    TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Bozdağ Film imzalı dizi, kadrosunu sürekli yenilemeyi ihmal etmiyor.

    Dizinin son bölümünde, Selcen Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, hikayesi bittiği için projeye ölerek veda etti.

    Didem Balçın'ın ayrılmasının hemen ardından dördüncü sezonu çoktan garantileyen diziye genç bir oyuncu katıldı.

    Taha Baran Özbek Kuruluş Osman'da

    Genç oyuncu Taha Baran Özbek, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Aktimur Bey rolüyle dahil oldu.

    1263'te dünyaya gelen Aktimur Bey, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda görev alan asker ve devlet görevlisidir. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un çocukları olan Aktimur Bey, Osman Bey'in yeğenidir.

    1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Taha Baran Özbek, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

    2018 yılından bu yana dizilerde rol alan. Taha Baran Özbek; Bir Litre Gözyaşı, Bizim Hikaye, Dip ve Akrep gibi dizilerde rol aldı.

    Kırmızı Oda hayat verdiği Necdet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özbek, son olarak ise Son Nefesime Kadar dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Kırmızı Oda nın yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Genç oyuncu Osman Bey in yeğenini canlandıracak #1

    Kırmızı Oda nın yıldızı Kuruluş Osman ile ekranlara döndü! Genç oyuncu Osman Bey in yeğenini canlandıracak #2


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