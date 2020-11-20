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    Kırmızı Oda'ya 4 yeni oyuncu katıldı

    Kırmızı Oda dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Sema Keçik konuk oyuncu olacağı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 17:35
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 17:36
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    Kırmızı Oda'ya 4 yeni oyuncu katıldı

    Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarla olan, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklılaşan senaryosuyla izleyicinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

    Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren dizi Kırmızı Oda'nın yayımlanacak yeni bölümü de 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

    KIRMIZI ODA'YA YENİ HİKAYELER

    Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır.

    Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

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