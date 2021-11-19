Kırmızı Oda'ya bomba bir oyuncu daha! Savaşçı'nın yıldızı geliyor

Kırmızı Oda'ya bomba bir oyuncu daha! Savaşçı'nın yıldızı geliyor

Farklı hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi geldi. Savaşçı'nın Batur'u Sertan Erkaçan, Kırmızı Oda'ya dahil oldu.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonuyla da izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve konuk oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinden izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi daha geldi.

SERTAN ERKAÇAN KIRMIZI ODA'YA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Üsteğmen Batur karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sertan Erkaçan, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Dara karakteriyle katılmıştı. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Manolya Hanım'a gelecek olan Dara'nın merak edilen hikayesi bu akşam başlıyor.

Dizinin 52'inci bölümünden itibaren başlayacak olan Dara'nın hikâyesine Sertan Erkaçan da destek verecek. Başarılı oyuncu Dara'nın arkadaşına hayat verecek.