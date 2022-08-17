Kırşehir'de terk edildiği eşi için pankart açtı

Kırşehir'de eşinden af dilemek isteyen adamın açtığı pankart sosyal medyada gündem oldu.

Kırşehir'de S.A. isimli şahıs eşi tarafından terk edildi.

Kendini affettirmek isteyen S.A., kent meydanına eşi için bir pankart açtı.

Eşinden özür dileyen adam kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pankartta 'Aşkım Beni Affet' yazdığı görülürken, polis ekipleri şahsa müdahale etti.

"Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım"

Yüzünü kapatarak açtığı pankartların yanına oturan S.A., eşinden çocukları için kendine fırsat tanımasını istedi.

Açtığı pankartla eşi Rukiye A.'ya seslenen S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" dedi.

Sosyal medyayı ikiye böldü



Kısa süre içerisinde polis tarafından alınan ve eşinden af dileyen S.A., ifadesi alındıktan sonra eylemini sonlandırıp sırra kadem bastı.

İHA'nın haberine göre şehirde ise sosyal medyada Rukiye dönsün mü? Dönmesin mi? konulu etiketler başladı.



