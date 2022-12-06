Kirstie Alley kimdir, neden öldü? Hollywood yıldızı hayatını kaybetti! Kirstie Alley nereli ve kaç yaşındaydı?

Kirstie Alley kimdir, neden öldü? Hollywood yıldızı hayatını kaybetti! Kirstie Alley nereli ve kaç yaşındaydı?

Cheers, Star Trek, Bak Şu Konuşana gibi yapımlarda rol alan Kirstie Alley hayatını kaybetti. Peki Kirstie Alley kimdir, neden öldü? İşte ölüm sebebi ve hayatı...

İlgiyle takip edilen Cheers dizisindeki rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınan, Kirstie Alley, 71 yaşında hayatıa veda etti. Gelişme sonrası Kirstie Alley'in hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki Kristie Alley kimdir, neden hayatını kaybetti?

Kirstie Alley kimdir?

12 Ocak 1951 tarihinde ABD'nin Kansas eyaletinde dünyaya geldiği bilinen Allwy, 1987–1993 yılları arasında Rebecca Howe karakterini canlandırdığı televizyon dizisi Cheers ile şöhret olmuştur. 1991 yılında bu dizideki rolüyle Emmy ödülü kazanmıştır. Ünlü isim ayrıca Star Trek 2: Khan'ın Gazabı, Drop Dead Georgous filmleri ve Bak Şu konuşana serisinde de yer almıştır.

Kirstie Alley evli miydi?

Ünlü isim, lise tanıştığı sevgilisi Bob Alley ile 1970 yılında evlendi. Çift 1977'de ayrıldı. 22 Aralık 1983'te aktör Parker Stevenson ile hayatını birleştirdi. 1992 yılında oğlu William'ı 1995'te kızı Lillie'yi evlat edindi. Stevenson ile evliliği ise 1997 yılında sona erdi.

Kirstie Alley neden hayatını kaybetti?

Kirstie Alley, komedi dizisi Cheers rolüyle 1980'lerde dünyaca tanınmış ve birçok yapımda yer almıştır. Ünlü oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Alley, kanser tedavisi görmekteydi. Ailesi tarafından yapılan duyuruda ise "Muhteşem, hayat dolu ve sevgi dolu annemizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz" ifadeleri yer aldı.