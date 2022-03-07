Kış vakti bikinisini giyen Seray Kaya şov yaptı! Kadın'ın Şirin'i Mahkum'un Cemre'sine bakın hele...

Şimdilerde Mahkum adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Seray Kaya, bikinili pozu ile akılları baştan aldı. Fiziğini ortaya çıkaran pozu ile soğuk havaya meydan okuyan oyuncuya bolca yorum geldi.

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde Mahkum dizisi, farklı konusu ile izleyenlerin kafasını bir hayli karıştırdı.

Usta isimleri bir araya getiren dizinin başrollerinde ise Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu buluştu.

Dizide Avukat Cemre karakterine hayat veren ve daha önce Kuruluş Osman'da boy gösteren Seray Kaya, son pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Diğer bir başrol oyuncusu Onur Tuna ile bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Kaya, herkesin aklını başından aldı.

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin'le ününe ün katan genç oyuncu bu kadarla kalmadı ve Instagram'ına yeni bir kare yükledi.

Kış vakti bikinisi ile nefesleri kesen Seray Kaya, fit vücudunu ve herkesi kıskandıran güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

SERAY KAYA ŞOV YAPTI

Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Bikinli kamera karşısına geçen Kaya, iddialı pozunu hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları Seray Kaya'nın pozuna, "Kış vakti ortalığı ısıttın" tarzında binlerce yorum yaptı.

Uzun saçları ve güzel gözlerine fiziğinin güzelliğini dahil eden Seray Kaya, siyah bikinisi ile yaza bir mesaj çaktı.

Yazı dört gözle beklediği görülen güzel ve yetenekli isim, Mahkum dizisindeki oyunculuğu ile rüzgar gibi esiyor.