Kısmetse Olur 7. bölüm gala gecesi ne zaman? Yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Kısmetse Olur 7. bölüm gala gecesi ne zaman? Yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Youtube ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının gala gecesi için nefesler tutuldu. İzleyiciler 7. bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube platformunda izleyicisiyle buluştu.

12 Aralık 2022 Pazartesi günü, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ve ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanmaya devam ediyor.

9 gelin adayı ve 9 damat adayı olmak üzere toplamda 18 yarışmacı, hem çift olarak hem de bireysel olarak yarışıyor.

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında ilk hafta geride kaldı.

Her hafta bir erkek bir gelin adayının eleneceği yarışma programında eleme gecesi için nefesler tutuldu.

Binlerce izleyici bugün eleme gecesini beklerken, yeni bölümü henüz yayınlanmadı.

Kısmetse Olur izleyicileri 7. bölüm gala gecesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Kısmetse Olur gala gecesi ne zaman?

Heyecanla beklenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının gala gecesi, resmi hesabından yayınlanan bilgiye göre 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:30'da, Youtube üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Kısmetse Olur yarışmacıları

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Kaan, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.