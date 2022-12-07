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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi ve saati...

    5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur programı için heyecan dorukta. Youtube'da izleyiciyi karşısına çıkmaya hazırlanan programın ilk bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 07.12.2022 - 10:14
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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi ve saati...

    5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılmasıyla yayından kaldırılmıştı.

    Program, evlilik yolunda ilerleyen adayların özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirdiği ve haftanın birincilerinin para ödülü kazandığı bir formattı.

    Yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran fenomen program Kısmetse Olur, 2. sezonunu tamamlayamamıştı.

    Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur programı, yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak.

    5 yıl aradan sonra yepyeni formatı ve Öykü Serter’in sunumuyla yayınlanmaya hazırlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ilk fragmanı geldi.

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yayın tarihi

    Büyük bir merakla beklenen program, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:30’da Youtube üzerinden yayınlanacak. İşte ilk bölüm fragmanı…

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü 1. bölüm fragmanı İZLE

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi ve saati... #1


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