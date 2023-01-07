Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayından kaldırılıyor iddiası

YouTube'de izleyicisiyle buluşan program hakkında RTÜK'ün harekete geçtiği ve denetim yapacağı iddia edildi.

Sosyal mecralardan yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ilk günden beri izlenme rekorları kırıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde TV ekranlarında olsa da, program şu anda YouTube üzerinden izleyicileri ile buluşuyor.

Programın ilk gününden itibaren yarışmacıların pek çok ifşa ortaya çıktı.

Yayından kaldırılacak iddiası

İfşalar sosyal medyada gündem olurken, program hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Televizyonlarda izdivaç programını yasaklayan RTÜK'ün Kısmetse Olur Aşkın Gücü için harekete geçtiği ve denetleme yapacağı iddia edildi.

Programın yayından kaldırılacağına dair söylentiler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Bir diğer yandan eski sezon Kısmetse Olur'un yarışmacılarından olan Didem Delen, formatla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Oradaki popülerliği bir daha bulamadılar"

Programı ifşa eden Didem Delen, "Eski yarışmacılar aramış, sevgilisi, ilişkisi olanlar bile arayıp 'Ben tekrar girmek istiyorum' demiş. Eee tabii ki oradaki popülerliği bir daha bulamadılar. Şimdi programın formatını patlatmak gibi olmasın ama bir 'casting' vardı. Normal başvurulara dönüş yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama dediğim gibi 6 bin başvuru geliyordu bir günde.

"Ne dümenler, ne entrikalar"

İçinde bulunduğum şeyi doğru ve dürüst bir şekilde açıklamam lazım. 9 erkek 9 kadını bir araya getirecekler. Bunların arasında aşk başlayacak, çiftler olacak. Bazıları imkansız olacak, kavuşamayacak... Bazen de olacak ki biri, diğerinin sevgilisinden hoşlanacak. Hikayeler bunların üstünden ilerleyecek. Ne dümenler, ne entrikalar!" ifadelerini kullandı.