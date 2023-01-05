Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Elenen ismin ardından yeni bir damat adayı dahil oldu. İşte yeni damat adayı Çağrı Özer hakkında bilinmeyenler...

İlk bölümü 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube’da izleyicisiyle buluşuyor.

5 yıl aradan sonra 12 Aralık Pazartesi günü Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ilk bölümü yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi gören programın sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor.

Haftanın 6 günü yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde 9 gelin adayı ve 9 damat adayı aynı evin içerisinde toplamda 5 saat vakit geçiriyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın popüler gelin ve damat adayı ise Yeliz ve Erhan oldu.

Programda Yeliz ve Erhan’ın aldığı oyların eşit olması sebebiyle iki yarışmacı da evini koruyamadı. Potaya giren Merve ve Zeyd birlikte yarışmaya veda etti.

Yeni damat adayı

Elenen yarışmacıların ardından yeni gelin ve damat adayı dahil oldu. Zeyd’in yerine gelen Çağrı Özer gelin adayları tarafından çok beğenildi. Yayınlanan fragmanın ardından yeni damat adayının hayatı merak konusu oldu. Peki Çağrı Özer kimdir? İşte merak edilenler...

Çağrı Özer kimdir?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yeni dahil olan damat adayı Çağrı Özer oldu. Çağrı, ilk anda gelin adaylarının yüzlerini güldürdü. Özellikle Yeliz ile yakınlaşması gözlerden kaçmadı.

Instagramda cagriozerr_ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Çağrı Özer’in toplamda 33 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca oyuncu ve model olması dikkat çekti.