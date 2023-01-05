Petrol
78.39
0.71%
Euro
19.799
-0.47%
Dolar
18.7716
0.16%
Altın
1.107
-0.89%
Borsa
5136
0.00%
Bitcoin
320.101
0.30%
BTXN Coin
7.13
-2.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Elenen ismin ardından yeni bir damat adayı dahil oldu. İşte yeni damat adayı Çağrı Özer hakkında bilinmeyenler...
    • 05.01.2023 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi...

    İlk bölümü 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube’da izleyicisiyle buluşuyor.

    5 yıl aradan sonra 12 Aralık Pazartesi günü Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ilk bölümü yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi gören programın sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor.

    Haftanın 6 günü yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde 9 gelin adayı ve 9 damat adayı aynı evin içerisinde toplamda 5 saat vakit geçiriyor.

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın popüler gelin ve damat adayı ise Yeliz ve Erhan oldu.

    Programda Yeliz ve Erhan’ın aldığı oyların eşit olması sebebiyle iki yarışmacı da evini koruyamadı. Potaya giren Merve ve Zeyd birlikte yarışmaya veda etti.

    Yeni damat adayı

    Elenen yarışmacıların ardından yeni gelin ve damat adayı dahil oldu. Zeyd’in yerine gelen Çağrı Özer gelin adayları tarafından çok beğenildi. Yayınlanan fragmanın ardından yeni damat adayının hayatı merak konusu oldu. Peki Çağrı Özer kimdir? İşte merak edilenler...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi... #1

    Çağrı Özer kimdir?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yeni dahil olan damat adayı Çağrı Özer oldu. Çağrı, ilk anda gelin adaylarının yüzlerini güldürdü. Özellikle Yeliz ile yakınlaşması gözlerden kaçmadı.

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi... #2

    Instagramda cagriozerr_ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Çağrı Özer’in toplamda 33 bin takipçisi bulunuyor. Ayrıca oyuncu ve model olması dikkat çekti.

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi... #3

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi... #4

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi... #5

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Çağrı Özer hayat hikayesi ve Instagram adresi... #6


    CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
    Gündem

    CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir