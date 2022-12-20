Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Furkan Can Ağca kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Furkan Can Ağca kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının dün yayınlanan bölümde yeni bir yarışmacı dahil oldu. Yeni yarışmacı Furkan'ın özel hayatı ise merak konusu oldu.

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube platformunda izleyicisiyle buluştu.

12 Aralık 2022 Pazartesi günü, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ve ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanmaya devam ediyor.

9 gelin ve 9 damat adayının aynı evde vakit geçirdiği programda, dün akşam ilk eleme heyecanı yaşandı.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nde ilk veda eden isim Kaan oldu.

Kaan’ın yarışmadan ayrılmasının ardından bir damat adayı dahil oldu. Dış görünüşüyle kızların kalbini fetheden yeni damat adayı, izleyiciler tarafından da merak konusu oldu.

Aybüke ile olan dansından sonra adından söz ettiren Furkan Can Ağca kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…

Kısmetse Olur Furkan Can Ağca kimdir?

Kısmetse Olur yarışma programına Aybüke'ye talip olarak katılan Furkan Can Ağca, 14 Mayıs doğumludur, ancak doğum tarihi bilinmiyor. 1.89 boyunda olan Furkan, mankenlik yapıyor. Babası ise İstanbul Kapalıçarşı’nın büyük kuyumcularından biri.

Dış görünüşüyle dikkat çeken Furkan, Aybüke’ye talip olarak geldi ve Aybüke ile dans etti. Ardından Cansel için kırmızı odaya gitti.

Kısmetse Olur yarışmacıları

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur, Merve.

Damat adayları: Zeyd, Tolga, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan, Furkan.