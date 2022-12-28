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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Gelin adayı Eslem'in hayatı ve Instagram adresi

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının dün yayınlanan bölümünde yeni bir gelin adayı dahil oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken yeni gelin adayı Eslem'in özel hayatı araştırılmaya başladı.
    • 28.12.2022 - 10:25
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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Gelin adayı Eslem'in hayatı ve Instagram adresi

    İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube platformunda izleyicisiyle buluştu.

    12 Aralık 2022 Pazartesi günü, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ve ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanmaya devam ediyor.

    9 gelin ve 9 erkek adayının aynı evde vakit geçirdiği programda, dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Gelin adaylarından Tuğçe ve damat adaylarından Zeyd eleme potasına girdi.

    Haftanın birincileri Yaren ve Erol oldu. 15 bin TL’lik ödülü Erol kazanarak kendi evini korudu ve dün akşam veda eden isin Tuğçe oldu.

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir yarışmacı dahil oldu. Güzelliği ve sempatikliği ile dikkat çeken yeni yarışmacının kim olduğu araştırılıyor.

    Kısmetse Olur Eslem kimdir?

    Kısmetse Olur Tuğçe’nin elenmesiyle gelin adayı olarak dahil olan yeni isim Eslem Sena oldu. 21 yaşındaki Eslem, kısa sürede erkek evlerinin beğenisini topladı.

    Ayrıca sesinin güzel olduğunu belirten Eslem, sempatikliği ile çizgi film karakterine benzetildi. Instagram'da "esleemsena" kullanıcı adındaki Eslem'in 3.400 takipçisi bulunuyor.

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Gelin adayı Eslem in hayatı ve Instagram adresi #1

    Erkekler evine tanışmaya giden Eslem’e, Bilek ''Diksiyonun çok güzel, şarkı söylemeni isterim.'' dedi. Zeyd ise ''Çizgi film anime karakterlerine benziyorsun, kalemle çizilmiş gibisin.'' dedi.

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Gelin adayı Eslem in hayatı ve Instagram adresi #2

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Gelin adayı Eslem in hayatı ve Instagram adresi #3

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Gelin adayı Eslem in hayatı ve Instagram adresi #4


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