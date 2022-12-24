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    Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı

    21 yaşındaki sosyal medya fenomeninin estetiksiz hali ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 11:28
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    Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı

    Ekranların sevilen programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yeniden seyirci ile buluştu.

    5 yıl ardından yeniden başlayan program, Youtube'de yüksek izleyici kitlesine sahip.

    Gelin adaylarından öne çıkan bir isim ise Aybüke.

    Estetiksiz haline yorum yağdı

    Sosyal medya fenomeni olan ve "Çakal" dövmesi ile bilinen Aybüke'nin estetiksiz hali çok konuşulanlar arasına girdi.

    Gelinler evindeki diğer yarışmacılarla bir türlü yıldızı barışmayan 21 yaşındaki Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı.

    İşte yaşadığı değişim ile şaşırtan Aybüke'nin estetiksiz hali...

    Kısmetse Olur Aybüke nin eski hali şaşırttı #1

    Kısmetse Olur Aybüke nin eski hali şaşırttı #2

    Kısmetse Olur Aybüke nin eski hali şaşırttı #3

    Kısmetse Olur Aybüke nin eski hali şaşırttı #4

    Kısmetse Olur Aybüke nin eski hali şaşırttı #5


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