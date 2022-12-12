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Kısmetse Olur başladı mı? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?
- 12.12.2022 - 17:09
5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılması sebebiyle yayından kaldırılmıştı.
Program, evlilik yolunda ilerleyen adayların özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirdiği ve haftanın birincilerinin para ödülü kazandığı bir formattı.
Yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran fenomen program Kısmetse Olur, yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde gelin ve damat adaylarını duyuran, tanıtım videosuyla büyük heyecan yaratan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, Öykü Serter’in sunumuyla başlıyor.
Kısmetse Olur severler ise programın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Kısmetse Olur saat kaçta ve hangi kanalda?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 12 Aralık Pazartesi (bugün) 18.30'da sadece YouTube'da yayınlanacak. Programı Öykü Serter sunacak.
Kısmetse Olur yarışmacıları kimler?
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.
Damat adayları: Zeyd, Kaan Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.