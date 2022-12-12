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Kısmetse Olur başladı mı? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?

Kısmetse Olur başladı mı? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?

Yıllar sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü için geri sayım başladı. Kısmetse Olur severler, programın yayın saatini ve kanalını araştırmaya başladı.