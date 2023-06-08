Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntülerini açıkladı! "Evet öyle bir video var..." Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu, Katarsis programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube ile yayın hayatına geri dönen Kısmetse Olur, ilgiyle takip ediliyor.

Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri Cansel Ayanoğlu oldu.

Estetikleri, tavırları ve konuşmasıyla adından söz ettiren Kısmetse Olur Cansel, ifşalarıyla da gündeme düşmüştü.

Çıplak görüntüleri yayılan Cansel, sosyal medyada tepki toplamıştı.

25 yaşındaki Cansel Ayanoğlu, Katarsis programında içini döktü.

Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis’e katılan Ayanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müstehcen görüntüleri açıkladı

Katarsis sunucusu Gökhan Çınar, "Sen yarışmaya katıldıktan sonra, 18 yaşının altındaki bazı görüntülerin paylaşıldı. Bunlar anladığım kadarıyla dönemin sosyal medya platformlarında belli başlı videolar. İçerisinde bir miktar çıplaklık ya da anladığım kadarıyla belli görüntüler var" ifadelerini kullandı.

Çınar "Bu görüntüler sonradan tekrar ortaya çıktı. Nasıl hissettin kendini?' sorusunu yöneltti.

İnkar etmedi

Kısmetse Olur Cansel ise şu sözlerle açıklık getirdi:

"O zaman yarışmadaydım, setten çıktım. Twitter'da o videonun dolaştığını gördüm, insanlar devamlı bana atıyordu. Utandım. Neyden utandım, öyle saçma şeyler yapmaktan utandım. Ayıp gibi geldi bana"

"Şimdi size o videoyu açıklayacağım" diyen Cansel "Evet böyle bir video var. 17 yaşındaydım ve çocukluk. O zamanlar evde tekim, anne baba çalışıyor. Ben de kendini ispatlama çabasıyla eğlencesine bir yayın açtım" dedi.