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    • Kısmetse Olur Cansel Çördük’ten yarı çıplak pozlar! İpli bikinisiyle parmak ısırttı ‘Alev aldı buralar’

    Kısmetse Olur Cansel Çördük’ten yarı çıplak pozlar! İpli bikinisiyle parmak ısırttı ‘Alev aldı buralar’

    Kısmetse Olur programıyla adını milyonlara duyuran Cansel Çördük, ipli bikinisiyle kamera karşısına geçti. Cesur pozları sosyal medyayı salladı. Gelen yorumlar çığ gibi büyüyor.
    • 08.10.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 16:18
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    Kısmetse Olur Cansel Çördük’ten yarı çıplak pozlar! İpli bikinisiyle parmak ısırttı ‘Alev aldı buralar’

    2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    İlk sezonunda yarışan Cansel Ördük, Eser West ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmiş, ilişkisini yarışma sonunda da devam ettirmişti.

    Kısmetse Olur programını birincilikle bitiren Cansel Çördük ve Eser West, aralarında yaşanan sorunlar sebebiyle ilişkilerini noktalamışlardı.

    Cansel Çördük şimdilerde Amerika’da yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan fenomen isim paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

    İpli bikinisiyle nefes kesti

    Yurt dışına yerleşen Cansel Çördük’ten erkekleri çıldırtacak bir paylaşım daha geldi.

    İpli bikinisiyle dizlerinin üzerine çekerek poz verdi. Bikinisi küçük gelince göğüslerini kapatamadı.

    Ünlü ismin paylaşımını sosyal medyada büyük beğeni topladı. Görenler gözlerini alamıyor. İşte olay yaratan o pozlar…

    Kısmetse Olur Cansel Çördük’ten yarı çıplak pozlar! İpli bikinisiyle parmak ısırttı ‘Alev aldı buralar’ #1

    Kısmetse Olur Cansel Çördük’ten yarı çıplak pozlar! İpli bikinisiyle parmak ısırttı ‘Alev aldı buralar’ #2


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