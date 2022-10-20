Kısmetse Olur Cansel'ini görenler "Bu kim?" dedi!

Kısmetse Olur Cansel'ini görenler "Bu kim?" dedi!

Kısmetse Olur yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük, bikinili karesini yayınladı. Uzun zamandır sessiz kalan Çördük, "Sahalara geri döndü" yorumlarını aldı.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı.

7 erkek ve 7 kadın adayın evlenmek için bir evde toplandığı yarışma, kısa bir süre sonra entrikaya döndü.

Yarışmada evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli kısa bir süre sonra boşanırken, geriye yarışmacıların yaşadıkları kaldı.

Bu yarışmacılardan olan Cansel Çördük, güzelliği ve söylemleri ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Eser West ile nişanlanan Cansel Çördük, kısa bir süre sonra bu ilişkiyi sonlandırdı ve Amerika'ya gitti.

Amerika'da kendisine yeni bir hayat kuran ve bambaşka bir imaja bürünen Çördük, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu.

Çördük yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Erbil, ben 14-15 yaşındayken bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aradı. Beni flört etmek için otele çağırdı. Bu piyasada bu çok yaygın.

İyi ki yaşımın saflığına düşüp bir hata yapmadım. 18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere ya da vaatlere çok kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar.

Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın. Özellikle bu tip paralı sapıklara" dedi.

Bu açıklamanın ardından sessizliğe gömülen Cansel, sosyal medya üzerinden bikinili pozunu paylaştı ve sahalara geri döndü.

Güzel ismin sosyal medya üzerinden yayınladığı poz, Kısmetse Olur fanları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Cansel geri döndü

Kısmetse Olur ile adını duyuran Cansel Çördük, Amerika'ya yerleşti.

Burada şarkı çıkaran ve podyumlarda boy gösteren Çördük, Eser West'i ise unuttu.

Çördük'ün şu sıralar kalbinde biri olup olmadığı bilinmiyor ancak Amerika'daki yaşamı herkesin dilinde..

Hayranları tarafından eleştirilen ve bu eleştirileri umursamayan Çördük, ara verdiği sosyal medyaya bikinili pozu ile geri döndü.

Sosyal medya hesabından paylaştığı poza hayranları, "Shop" dedi. Cansel'i tanımakta zorlananlar ise "Bu kim?" diye sormadan edemedi.

Sosyal medyayı aktif bir şekide kullanan Çördük, Türkiye'ye dönmeyi ise düşünmüyor.

Güzel ismin bundan sonraki paylaşımlarında cesurluğu elden bırakamayacağı da aşikar...