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    Kısmetse Olur Cansu'nun değişimi olay oldu

    Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Cansu Deliktaş, son haliyle herkesin dikkatini çekti.
    • 16.06.2022 - 16:44
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    Kısmetse Olur Cansu'nun değişimi olay oldu

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kısmetse Olur yarışmasının yankıları sürüyor.

    Evlenmek isteyen kadın ve erkek adayları bir araya getiren yarışmaya katılan Cansu Deliktaş, sosyal medyada ortaya çıktı.

    Tankut'a gelen ve kısa bir süre yarışmada gelin adayı olarak kalan Deliktaş, kısa saçlarından vazgeçti.

    Uzun ve siyah saç kullanmayı tercih eden eski gelin adayı, sosyal medya üzerinden ilgileri topladı.

    Cansu'nun son hali

    Cansu Deliktaş, Kısmetse Olur evine Tankut Denker için girmişti. Eski gelin adayı, Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Kısa ve sarı saçlarıyla akıllara kazınan Deliktaş, şimdilerde saçlarını uzun ve koyu olarak kullanıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda doğum gününden bir kareyi paylaşan Deliktaş'ın o pozuna, eski damat adayı Tankut'tan, "Nice sağlıklı, mutlu, huzur ve bolluk dolu yaşlara Cansu'cum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın." yorumu gelmişti.

    O yoruma cevap olarak Deliktaş ise "Teşekkür ederim bitanem" yorumunu yapmıştı.

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