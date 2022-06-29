Kısmetse Olur Emre'nin nişanlısıydı! Hazal'ın derin göğüs dekolteli pozları akıl aldı.. 'Açılmışsın iyice'

Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli'nin nişanlısı olan Hazal Atabek, tarzını değiştirdi. Bambaşka bir hale bürünen Hazal, göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, gündüz kuşağının en fazla izlenen yapımı oldu.

7 erkek ve 7 kadın yarışmacının evlenmek için toplandığı Kısmetse Olur, yayınlandığı zaman rakiplerine büyük fark attı.

Özellikle ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken yarışmaya katılan Hazal Atabek, Emre Ubeyli ile nişanlandı.

Güzelliği ve fevri tavırlarıyla olay olan gelin adayı, Emre Ubeyli ile olan aşkına yarışmadan sonra nokta koydu.

İkilinin yaşadığı büyük aşkın sona ermesi, "Her şey kurguymuş" sözlerini akıllara getirdi. Ancak Atabek ve Ubeyli'nin yarışmanın başından beri sevgili olduğu iddia edildi.

Yarışmadan sonra Ubeyli ortalarda gözükmezken, Melis Buse Betkayan ile arkadaş olan Atabek, Youtube kanalında konuştu.

Betkayan'ın Youtube kanalı dışında sosyal medya hesabından aktif bir şekilde fotoğraf paylaşan Atabek, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

'Sana ne oldu?'

Kısmetse Olur'un gözdesi Hazal Atabek, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Bambaşka bir görünüme kavuşan Hazal, yaptırdığı dövmelerle ise olay oldu.

Atabek'in son halini görenler, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamıyor.. Bazı takipçiler her halinin güzel olduğunu söylerken, bazıları ise bu değişimin Hazal Atabek'e yakışmadığını belirtiyor.

Ekranlardan uzak duran ve işletmecilik yapan Atabek, şu sıralar tatilin tadını sürüyor.