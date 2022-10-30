Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan iddialı kıyafetiyle akılları baştan aldı! "Her yeri meydanda!"

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan iddialı kıyafetiyle akılları baştan aldı! "Her yeri meydanda!"

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan, cesur pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. Cadılar bayramı için giydiği kıyafet nefes kesti. İşte o kare...

Bir dönem ekranlara damga vuran evlilik programları, yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, entrika deyince akla ilk gelen programlardan biri haline geldi.

2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.

7 gelin ve 7 damat adayları, 12 saat boyunca bir evde vakit geçirerek birbirlerini tanımaya çalıştı.

Büyük ilgiyle izlenen yarışmanın ilk sezon birincileri Eser West ile Cansel Çördük olmuştu.

Fişnikçi başı olarak tanınan Melis Buse Betkayan ise, en çok öne çıkan isimlerden biri oldu.

Yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüştü. Son hali herkesi şaşırttı.

Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Melis Buse Betkayan, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Cesur kıyafetiyle takipçilerini mest etti

Cadılar Bayramı için hazırlık yapan Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Melis Buse Betkayan, kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Siyah iddialı elbisesiyle cesur pozlar veren fenomen isim, o pozlarını "Hiç öpmim cnm rujum bozuluyo" notuyla paylaştı. İşte Melis'in iddialı kıyafeti...