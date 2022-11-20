Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?

Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?

Kısmetse Olur'un ekranlara yeniden döneceğini öğrenen hayranları, "Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı.

Evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayın bir evde toplandığı yarışma, zamanla kaosların yaşandığı bir yer haline geldi.

Entrikaların yaşandığı ev reyting rekorları kırarken, yarışmanın finalinde ise Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli evlendi.

İkilinin evliliği kısa sürdü ancak Aselhan adında bir çocukları dünyaya geldi. Bazı eski yarışmacılar, yarışmanın kurgu olduğunu söylemesine rağmen izlenmeye devam ediliyor.

Hala daha Youtube üzerinden izlenen yarışmanın geri döneceğine dair müjde, geçtiğimiz günlerde verildi.

Bunun üzerine, "Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?" sorusu hayranlar tarafından gündem oldu.

Peki, Kısmetse Olur ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?

Yeniden başlayacağı haberi duyurulan Kısmetse Olur'un yeni evi YouTube üzerinden yayınlandı. Yarışmanın başlayacağı tarih ise henüz belli olmadı.

Yeni sezon hazırlıklarına başladığı duyulan programın, yakın zamanda yeni dijital platformlardan biri olan 'Başlat'ta' yayınlanacağı haberi programın yapımcılığını yapan 'Production House' sosyal medya hesabından duyuruldu. Merakla beklenen yarışmanın başvuruları ise 'Başlat' platformu üzerinden başvuru formu doldurularak yapılacak.