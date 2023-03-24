Kısmetse Olur Nur Erkoç'un kızı kocaman oldu! Güzelliği annesini gölgede bıraktı... Gören şoke oldu Kımsetse Olur'da evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin kızı Aselhan, kocaman oldu. Annesiyle kalan ve zaman zaman sosyal medyada gözüken Aselhan'ın babasına olan benzerliği de dikkati çekti.

Bir dönem Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlanan Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı ve binlerce fana sahip oldu.

Yarışmaya katılan gelin ve damat adayları, herkesin ilgisini çekerek konuşulmaya başlandı.

Bu adaylardan olan Nur Erkoç, güzelliği ve duruşu sayesinde tüm Türkiye'nin kısa süre içerisinde ilgisini çekti.

Önce Semih Kurtulmuş'a aşık olan Erkoç, akabinde Batuhan Cimilli ile oldu ve ikili evlenmeye karar verdi.

İkili yarışmadan sonra evlendi ve kısa süre içerisinde de boşandı. Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin boşanması da hayranlarını şoke etti.

İkilinin boşanmaları sonrası kızları Aselhan ise annesi Nur Erkoç ile kalmaya başladı.

Yarışmadan sonra değişen Nur Erkoç, kızıyla olan karelerini de sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İşte Aselhan Cimilli

Nur Erkoç sık sık kızını paylaşıyor. Hayranları da övgü dolu yorumlar yapıyor. Kızının ne kadar büyüdüğünü söyleyenler, güzelliğine de değinmeden edemiyor.

Bazıları Aselhan'ı babasına bazıları ise annesine benzetiyor. Kısmetse Olur'dan sonra herhangi bir programda yer almayan Erkoç, sosyal medya üzerinden kazanç sağlıyor.

Yarışmadan sonra giyim tarzını bile değiştiren Nur Erkoç, dekolteli pozlarıyla da şaşırtıyor.