Kısmetse Olur Oğulcan’dan olay görüntüler! Cinsiyet değiştiren Mika Raun ile öyle bir yakalandı ki… Kısmetse Olur programında yarışan Oğulcan Yılmaz, Cansel'den ayrıldıktan sonra gönlünü TikTok fenomenine kaptırdı. Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Raun ile Oğulcan Yılmaz'ın görüntüleri sosyal medyada olay yarattı.

Youtube platformunda yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yarışan damat adayı Oğulcan Yılmaz gündemden düşmüyor. Programda Cansel ile yaşadığı aşkla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Oğulcan, geçtiğimiz haftalarda ayrılık yaşadı. Yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Yılmaz, gönlünü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'a kaptırdı. Görüntüleri ifşa oldu Cinsiyet değiştiren ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Mika Can Raun, yeni aşkını Kısmetse Olur'dan buldu. Kısmetse Olur Oğulcan ile fenomen Mika Raun birlikte tatile çıktı. İkilinin ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Kısmetse Olur Oğulcan ve Cansel’in aşkları ekranlara damga vurmuştu. Ardından ikili yarışmayı terk etme kararı almıştı. Yarışmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Cansel ile yollarını ayıran Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değişimi sonrası görünümüyle gündem olan Mika Raun ile görüntülendi.