Kısmetse Olur geri dönüyor, yayın tarihi belli oldu! Bakın nerede yayınlanacak

Kısmetse Olur geri dönüyor, yayın tarihi belli oldu! Bakın nerede yayınlanacak

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışma programından hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Evlenmek isteyen çiftleri bir araya getiren programın yeniden başlayacağı iddia edildi.

Yayın hayatına 2017 yılında başlayan ve sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarının reality programı Kısmetse Olur, bir döneme damgasını vurmuştu.

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programı, seyirciden büyük ilgi görmüştü.

Toplam 2 sezon süren ve final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelen program hakkında hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Kadınlar ve erkekler evi arasında yaşananlar ile yarışmacılar arasındaki aşkları konu edinen programın yeniden başlayacağı iddia edildi.

KISMETSE OLUR EXXEN'DE YAYINLANACAK İDDİASI

Yayınlandığı dönemde büyük bir çıkış yakalayan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kısmetse Olur programının popülaritesi, yapımcıların dikkatini çekti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan Kısmetse Olur'un entrikalarını ve kavgalarını özleyenler için bir müjde geldi.

Bir döneme damgasını vuran bazı dizi ve programları bünyesinde toplayan Exxen'in, Kısmetse Olur için de çalışmalara başladığı iddia edildi.

ONUR DEMİRBAŞ'IN PAYLAŞIMI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Söz konusu iddiayı güçlendiren detay ise kaotik aşklarıyla izleyicileri ekrana kilitleyen programın eski yarışmacılarından Onur Demirbaş'ın paylaşımı oldu.

Demirbaş, Instagram hesabından Kısmetse Olur döneminde çekildiği karesini paylaşıp üstüne, ''Sürpriz yakında sizlerleyiz.'' notunu düştü.

Demirbaş'ın paylaşımında yer verdiği ''Exxen'' etiketi de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan programın, yaz ayında yayın hayatına başlayacağı belirtildi.