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    Kısmetse Olur ve Esra Erol'a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek...

    Kısmetse Olur programı ile üne kavuşan ardından Esra Erol'a katılan Ceyda Kırıcı, değişimi ile bambaşka biri oldu. Esra Erol'da tanıştığı Mustafa ile evlenen Kırıcı, anne olmak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 22:49
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    Kısmetse Olur ve Esra Erol'a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur, bir döneme damga vurdu.

    Gündüz kuşağında yayınlanan ve evlenmek isteyen adayları ağırlayan programın binlerce fan sayfası oluştu.

    Gelin ve damat adaylarını buluşturan, kavga ve kaosun eksik olmadığı program, evlenme programları yayından kaldırılınca bitti.

    Programa katılan hem güzelliği hem de girdiği kavgalarla dikkatleri çeken Ceyda Kırıcı ise daha sonra Esra Erol'a gitti.

    Evlilik programı sunan Esra Erol'ds Mustafa Tuncay ile tanışan ve şu sıralar mutlu bir evliliği olan Kırıcı, anne olmaya hazırlanıyor.

    İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ve Ankara'da yaşayan Kırıcı, değişimi ile ise hayranlarını şaşırttı.

    CEYDA KIRICI'NIN DEĞİŞİMİ

    Esra Erol'a katılan ve Mustafa Tuncay ile tanışan Ceyda Kırıcı, evlendi. Şimdilerde mutlu bir hayatı olan Kırıcı'nın Kısmetse Olur zamanlarından eser kalmadı.

    Değiştiği, zayıfladığı ve daha çok güzelleştiği görülen genç isim, anne olmak için artık günleri sayıyor.

    Eşiyle birlikte sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ve fenomen haline gelen Ceyda Kırıcı, yeniden ekranlara döner mi bilinmez...

    Ancak karnı burnunda pozlarıyla Kısmetse Olur zamanlarını unutturan Kırıcı'ya, "Değiştin, yuvanı kurdun. Aferin" tarzında yorumlar yapılıyor. İşte Ceyda Kırıcı'nın yeni hali...

    Kısmetse Olur ve Esra Erol a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek... #1

    Kısmetse Olur ve Esra Erol a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek... #2

    Kısmetse Olur ve Esra Erol a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek... #3

    Kısmetse Olur ve Esra Erol a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek... #4

    Kısmetse Olur ve Esra Erol a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek... #5

    Kısmetse Olur ve Esra Erol a katılan Ceyda doğurmak üzere! Hem değişimi hem kocası şoke edecek... #6


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