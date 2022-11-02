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    Kısmetse Olur yepyeni formatıyla ekranlara geri dönüyor! İşte yeni formatı ve yayın tarihi!

    Bir dönem ekranlara damga vuran fenomen program Kısmetse Olur sevenlerine müjdeli haber geldi. 5 yıl aradan sonra, Kısmetse Olur ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar...
    • 02.11.2022 - 11:59
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    Kısmetse Olur yepyeni formatıyla ekranlara geri dönüyor! İşte yeni formatı ve yayın tarihi!

    5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılmasıyla yayından kaldırılmıştı.

    Yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran fenomen program Kısmetse Olur, izlenmeye devam ediyor.

    2. sezon finalini yapamayan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Kısmetse Olur severlerine müjdeli haber geldi. Yıllardır programın geri dönmesini bekleyenlerin bekleyişi son buldu.

    Program, evlilik yolunda ilerleyen adayların özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirdiği ve haftanın birincilerinin para ödülü kazandığı bir formattı.

    Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur programı, yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak.

    Yeni formatıyla ekranlara dönüyor

    Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelen Kısmetse Olur, dev bir yatırımla sektöre giriş yapmaya hazırlanan dijital platform Başlat’ta seyirciyle buluşacak.

    Herkesin merakla beklediği Kısmetse Olur programının başvuruları ise, Başlat'ın resmi web sitesinde yayınlandı.

    KISMETSE OLUR BAŞVURU EKRANI

    Kısmetse Olur yepyeni formatıyla ekranlara geri dönüyor! İşte yeni formatı ve yayın tarihi! #1


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