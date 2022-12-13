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    Kısmetse Olur Zeyd’in eski aşkı Survivor güzeli çıktı! Meğer o isimle...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında damat adayları arasında boy gösteren Zeyd Gümüştutan'ın eski aşkı tanıdık çıktı. Meğer Survivor'ın yıldız ismiyle aşk yaşamış.
    • 13.12.2022 - 12:04
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    Kısmetse Olur Zeyd’in eski aşkı Survivor güzeli çıktı! Meğer o isimle...

    İlk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, yıllar sonra ekranlara geri döndü.

    O dönemlerde evlilik programlarının kaldırılması sebebiyle televizyona veda eden program, yepyeni formatıyla artık Youtube platformunda yayınlanıyor.

    Birbirinden iddialı yarışmacıları, dün akşam yayınlanan ilk bölümünde dikkatleri üzerlerine topladı.

    Damatlar evi ve gelinler evi olmak üzere toplamda 18 yarışmacının özel hayatları da merak konusu oldu.

    Gelin ve damat adaylarının bazıları ise fenomen olmaları sebebiyle izleyiciler tarafından yakından tanınıyor. Bunlardan biri de Zeyd.

    Zeyd Gümüştutan, 2016 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

    Göz6 yarışma programı yine 8 kadın, 8 erkek yarışmacının aynı evde kaldığı bir programdı. Yarışmanın şampiyonları ise kızlarda Berna Keklikler, erkeklerde ise Erdi Ünver olmuştu.

    Zeyd'in eski aşkı Survivor yıldızı çıktı

    Göz6 yarışma programında, Zeyd Gümüştutan'ın, Survivor programında adını duyuran Berna Keklikler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

    Yarışmada, camlar arkasında bakışmalar zamanla büyük aşka dönüşmüş, milyonların önünde ilişkilerini yaşamışlardı. Ancak yine yarışma içerisinde anlaşamayıp ayrılmışlardı.

    Kısmetse Olur Zeyd’in eski aşkı Survivor güzeli çıktı! Meğer o isimle... #1

    Zeyd Gümüştutan kimdir?

    1997 İstanbul doğumlu damat adayı Zeyd Gümüştutan daha önce Göz6 programına da katılmıştı. Günümüzde 25 yaşındadır.

    Kısmetse Olur Zeyd’in eski aşkı Survivor güzeli çıktı! Meğer o isimle... #2

    Eğitimine Uluslararası İlişkiler bölümünde devam ettiğini söylemiştir. "Buraya aşka tarif yazdırmaya geldim" ifadelerini kullanmıştır. Survivor eski yarışmacısı Berna Keklikler ile aşk yaşamıştır.

    Instagram'da zeydmi ismiyle paylaşımlarına devam eden Zeyd Gümüştutan'ın bu mecrada 13.5K takipçisi bulunmaktadır. Tam bir spor tutkunu olan Zeyd Gümüştutan, düzenli olarak spor yapmaktadır.

    Kısmetse Olur Zeyd’in eski aşkı Survivor güzeli çıktı! Meğer o isimle... #3

    Kısmetse Olur Zeyd’in eski aşkı Survivor güzeli çıktı! Meğer o isimle... #4


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