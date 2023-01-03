Kısmetse Olur'a geri dönüyor! Melis Buse Betkayan'dan flaş adım!

Yeniden başlayan Kısmetse Olur yarışmassı, rekor kırmaya devam ediyor. Youtube üzerinden severek takip eidlen yarışmaya, Melis Buse Betkayan'ın geri döneceği iddia edildi.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur, Seda Akgül'ün sunumu ile uzun süre ekranlardaki yerini korudu.

Reyting rekorları kıran ve binlerce fan kitlesi oluşan Kısmetse Olur, yarışmacılarını da ünlü etti.

Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç'un evliliği ile biten ilk sezonun ardından, ikinci sezon başladı. Ancak ikinci sezon, ilk sezon kadar tutmadı.

İkinci sezon evlilik programlarının sona ermesinin ardından yayından kaldırıldı ve Kısmetse Olur macerası sonlandı.

Ancak fenomen yarışma üzerinden geçen zamana rağmen unuıtulmadı ve yıllar sonra Öykü Serter'in sunumu ile geri döndü.

Youtube üzerinden başlayan Kısmetse Olur yarışması, milyon izlenme oranlarına ulaştı ve yıllar sonra yeniden rekor tazeledi.

Yarışmanın eskilerinden olan Melis Buse Betkayan'ın da katılacağına dair iddialar ise gündeme bomba gibi düştü.

Melis Buse Betkayan geri mi dönüyor?

Instagram - dimanarcana hesabı; Melis Buse Betkayan'ın Kısmetse Olur'a geri döneceğini belirtti. Haberde; "#KısmetseOlur’un eski sezon yarışmacılarından Melis Buse Betkayan programa yeniden başvurduğunu ve başvurusunun onaylandığını açıklamış. Yani kısa süre sonra kendisi tekrardan yarışmada olacakmış." denildi.

Henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Kısmetse Olur'un fenomen gelin adaylarından olan Melis Buse Betkayan, yarışma sırasında ve sonrasında açıklamalarıyla iyice ünlenmişti.

Yarışmanın bir kurgudan ibaret olduğunu ve sadece ünlü olmak için katıldığını açıklayan Betkayan, şu sıralar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.