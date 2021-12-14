Kısmetse Olur'da evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin kızı Asel, güzelliğiyle annesini solladı

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasında evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin kızları Asel, kocaman oldu. Güzelliği ile görenlerin beğenisini kazanan Asel, annesi ile yaşıyor.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

Yarışmada bazı yarışmacılar dikkatleri çekerken, Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli nikah masasına oturdu.

İkili evlendikten kısa bir süre sonra anne-baba olmanın heyecanını yaşadı ve kızlarına Aselhan adını verdi.

Ancak Erkoç ve Cimilli çiftinin mutluluğu uzun ömürlü olmazken, boşanma haberleri sevenlerini üzdü.

Kızları Aselhan Cimilli, annesi Nur Erkoç'la yaşamını sürdürmeye devam ediyor.Erkoç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, sık sık kızını gösteriyor.

NUR - BATUHAN ÇİFTİNİN KIZLARI ASELHAN KOCAMAN OLDU

Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin nikahına Soner Sarıkabadayı katılmış, oldukça dikkati çeken bir düğün yapılmıştı.

Yarışmadan evlenerek çıkan tek çift olan Erkoç ve Cimilli, birçok hediyenin sahibi oldu.

Yarışmadan sonra Youtube üzerinden bir dizi çeken çiftin aşkı uzun sürmedi ve bitti. Boşanan ikilinin kızları Aselhan ise hem tatlılığı hem de güzelliği ile beğeni topladı.