Kısmetse Olur'da sunucu değişimi! Öykü Serter gitti, yerine gelen isim şoke etti! "Enişte nasıl izin verdi" Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter'in yeni sezonda yer almayacağı, yerine Ebru Şancı Öztürk'ün geleceği öğrenildi.

ensonhaber.com Yıllar sonra Youtube platformunda yayın hayatına dönen Kısmetse Olur, sezona dmaga vurdu. 22 Eylül tarihinde sezon finali yaparak ikinci sezon hazırlıklarına devam edecek olan Kısmetse Olur için yeni yarışmacı başvuruları başladı. 9 erkek, 9 kadının katıldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü sunuculuğunu yapan Öykü Serter ayrılırken, programın yeni sunucusu ise belli oldu. İşte yeni sunucusu İddialara göre, program yeni sezonda Ebru Şancı Öztürk'ün sunumuyla yayınlanacak. Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi oyuncu, manken ve sunucu Ebru Şancı'nın hayranları, habere sevindi.