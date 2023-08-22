Kısmetse Olur'da sunucu değişimi! Öykü Serter gitti, yerine gelen isim şoke etti!
ensonhaber.com

Yıllar sonra platformunda yayın hayatına dönen Kısmetse Olur, sezona dmaga vurdu.

22 Eylül tarihinde sezon finali yaparak ikinci sezon hazırlıklarına devam edecek olan Kısmetse Olur için yeni yarışmacı başvuruları başladı.

9 erkek, 9 kadının katıldığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü sunuculuğunu yapan Öykü Serter ayrılırken, programın yeni sunucusu ise belli oldu.

Kısmetse Olur'da sunucu değişimi! Öykü Serter gitti, yerine gelen isim şoke etti!

İşte yeni sunucusu

İddialara göre, program yeni sezonda Ebru Şancı Öztürk'ün sunumuyla yayınlanacak.

Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi oyuncu, manken ve Ebru Şancı'nın hayranları, habere sevindi.

Kısmetse Olur'da sunucu değişimi! Öykü Serter gitti, yerine gelen isim şoke etti!