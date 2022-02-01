Kısmetse Olur'un atarlı Melis'iydi! Son halini gören 'Meğer ne çok estetiğin varmış' dedi...

Kısmetse Olur'un atarlı Melis'iydi! Son halini gören 'Meğer ne çok estetiğin varmış' dedi...

Kısmetse Olur yarışması sayesinde tanınan Melis Buse Betkayan, geçirdiği değişimle tanınmaz hale geldi. Birçok estetik ameliyata imza atan Betkayan, Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda yer almadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunumu ile seyirci karşısına çıktı.

İki ayrı evde gelin ve damat adaylarını ağırlayan yarışma, evlenme üzerine kuruluydu ancak daha sonra kurgu olduğu ortaya çıktı.

Birden fazla gelin ve damat adayını ekrana çıkaran yarışma, kısa süre içerisinde gündüz kuşağı içerisinde en fazla izlenen yapımlardan oldu.

Yarışma kadar yarışmaya katılan gelin adayları dikkati çekerken, bu isimlerden birisi ise Melis Buse Betkayan oldu.

Betkayan atarlı-giderli halleri ile seyirciyi zaman zaman sinir etmeyi başardı ancak birçok fan kazandı.

Özellikle Erdem'le yaşadığı aşk ve Semih Öztürk'e olan takıntısı ile dikkati çeken Betkayan, yaşadığı değişimle gündeme geliyor.

Değişimi ile estetik olduğuna yönelik söylemleri gündeme taşıyan Betkayan, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

KISMETSE OLUR'UN MELİS'İ BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Instagram'ı bir hayli aktif kullanan Melis Buse Betkayan, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Değişen ve estetik yaptıran Betkayan'ın yarışmadaki hallerinden eser kalmadı.

Burnunu yaptıran eski yarışmacı için, dudaklarına botoks, kaşlarına kaldırtma işlemi uygulattığı söylendi.

Değişimi dışında da Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya katılan eski gelin adayı, yarışmaya dair dikkati çeken açıklamalar yapmıştı. Betkayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Her şey kurguydu, biz cast ekibiydik.Yarışmanın üzerinden 2-3 sene geçti ama bir ömür geçse de olurdu. Güzeldi bitti. Unutulsun istemiyorum sonuçta oradan tanındım.

Yoksa beni kimse tanımıyordu sıradan bir insandım hala öyleyim.Çok severek yaptığım bir iş değildi ve bitti. Sonuçta hepimiz casttık. Hiçbir gerçeklik payı olmayan kurgudan oluşan bir işti.

Ben bu işe bilerek başladım ama evlilik programı olacağını bilmiyordum. İnsanların bunu gerçek zannetmesi üzücü. Yapım şirketi kandırdı insanları."