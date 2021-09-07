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    Kısmetse Olur'un Aycan'ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor..

    Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacılarından Aycan Varış, değişimi ile şoke etti. Varış'ın son halini görenler şaşırırken, sosyal medya paylaşımları ise takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 20:30
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    Kısmetse Olur'un Aycan'ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor..

    Yayınlandığı döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur yarışması, günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor.

    Bazıları yarışmanın tekrar bölümlerini izlerken bazıları ise o dönem yarışan yarışmacıları araştırıyor.

    Yarışmayı yakında takip edenler, o dönem ekrana gelen yarışmacıların son halini merak ediyor.

    Bu yarışmacılardan birisi olan Aycan Varış ise değişimi ve yeni tarzı ile herkesi şaşırttı.

    AYCAN VARIŞ BAMBAŞKA BİRİ OLDU

    Kısmetse Olur'un popüler gelin adaylarından Aycan Varış'ın son hali gündem oldu.

    Programdan sonra ekranlarda görünmeyen gelin adayı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

    Fit haliyle dikkat çeken Aycan Varış, oldukça aktif kullandığı Instagram'da zaman zaman tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Aycan Varış'ın son hali..

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #1

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #2

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #3

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #4

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #5

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #6

    Kısmetse Olur un Aycan ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor.. #7

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