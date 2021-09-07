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Kısmetse Olur'un Aycan'ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor..

Kısmetse Olur'un Aycan'ı bambaşka biri oldu! Bir gören bir daha bakıyor..

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacılarından Aycan Varış, değişimi ile şoke etti. Varış'ın son halini görenler şaşırırken, sosyal medya paylaşımları ise takipçilerinden tam not aldı.