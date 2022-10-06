Kısmetse Olur'un Ayça'sı intihara kalkışmıştı.. Son hali sosyal medyayı yıktı!

Ayça Ekin Beğen, açtığı Instagram canlı yayınında yaptığı konuşma ile herkesi şaşırttı ve korkuttu. İntihar edeceğini söyşleyen Ayça Ekin'in son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, izlenme rekorları kırdı ve herkes tarafından beğenildi.

Özellikle ilk sezonunda dikkatleri çeken program evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayı bir araya getirdi.

Ancak daha sonra yarışmaya katılan adaylardan Melis Buse Betkayan ve Ayça Ekin Beğen, her şeyin kurgu olduğunu itiraf etti.

Yarılmanın popüler adaylarından olan Ayça Ekin Beğen, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkın dahi kurgu olduğunu söyledi.

Bua rağmen ikinci sezona da katılan Ayça Ekin Beğen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından canlı yayın açtı.

Yayında intihar edeceğine dair ifadelerde bulunan Ayça Ekin Beğen, 'Hakkınızı helal edin bana' diyerek yayını kapattı.

Kutu kutu hap içen ve hastanede tedavi altına alınan Ayça Ekin, iyileşti ve soluğu gecelerde aldı.

Son paylaştığı karede mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken eski gelin adayı için yorum ve beğeniler geldi.

Ayça Ekin Beğen'in son hali

İntihar girişiminde bulunan ve herkesi üzen Ayça 'Gıybet mi?' isimli YouTube hesabının sahibi Berkay, açıklama yaptı.

Hastaneye kaldırıldığı gece açıklama yapan Berkay, Ayça'nın iyi olduğunu ancak zor bir gece geçirdiklerini söyledi.

Geçen bir haftanın ardından iyileşen ve dostları ile gecelere akan Ayça Ekin Beğen, sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmaya başladı.

Yaptığı paylaşımlarla yaşadığı değişimi gözler önüne seren Ayça, son karesi ile herkesin beğenisini kazandı.

Mini elbisesi ile şov yapan Ayça'yı beğenenler dışında da, "Kalçan gözüküyor" yorumları yapanlar oldu.

Hayranları ile sık sık iletişim kuran genç ismin neden intihar ettiği ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise bilinmiyor...