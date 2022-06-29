Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü ayna pozlarıyla yürek hoplattı!

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Cansel Çördük sosyal medyanın gündeminde!Bakın bu sefer ne paylaştı..

Kısmetse Olur isimli televizyon programıyla ünlenen Cansel Çördük özel hayatı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Amerika'da yaşamaya başlayan Cansel Çördük geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi ile yakınlaştığı video ile gündeme gelmişti.

Paylaştığı cesur pozlar ile adından sıkça söz ettiren Çördük şimdide giydiği tangalı elbise ile gündem oldu.İşte Cansel Çördük'ün instagram hesabından hikaye olarak paylaştığı o pozlar..